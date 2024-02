Santo André anuncia retorno de técnico que já comandou o Santos

Após demitir Fernando Marchiori na última segunda-feira, o Santo André, que estava sem treinador, anunciou na manhã desta terça-feira Márcio Fernandes, de 61 anos, o qual já teve uma passagem pelo Ramalhão em 2021. Além dele, o auxiliar técnico Márcio Júnior também chega para compor a comissão.

No currículo, Márcio já treinou clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Santos, Fortaleza, Remo, Paysandu e Sampaio Corrêa, além do Vila Nova, time que sob seu comando, conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro em 2015.