"Queria voltar ao Brasil", diz Terans em apresentação no Fluminense

O Fluminense apresentou oficialmente o meia Terans nesta terça-feira. O uruguaio está no clube há alguns dias e já atuou pela equipe tricolor no Campeonato Carioca.

Terans falou sobre a opção de acertar com o Fluminense. "Eu queria voltar ao Brasil e o Fluminense chegou. Eu tinha outras opções, mas pelo Diniz, por ser um time campeão da América, decidi vir. O Diniz gosta muito de melhorar os jogadores. Estou muito feliz de trabalhar com ele. O Fluminense é um time que todo mundo viu no ano passado, que joga muito bem", disse.