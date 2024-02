Pressionada, diretoria do Corinthians se reúne com lideranças de torcidas organizadas

O Corinthians vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Paulista e se encontra na zona de rebaixamento do Estadual. A má fase atingiu o técnico Mano Menezes, que foi desligado na última segunda-feira (5) por conta dos maus resultados.

Alguns nomes estão sendo estudados pela diretoria corintiana. Cuca chegou a ganhar força internamente, mas o interesse "esfriou" nas últimas horas. António Oliveira, do Cuiabá, é bem avaliado por conta do trabalho que vem realizando no Dourado.

A administração do Timão mostrou interesse em Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo, mas as tratativas não avançaram. O comandante não poderia comandar o Corinthians no Paulista, já que o regulamento impede um mesmo técnico de dirigir dois times diferentes no mesmo campeonato.

O auxiliar técnico Thiago Kosloski comandará a equipe interinamente no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). O duelo será disputado na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Estadual.