Passagem de Mano pelo Corinthians teve quebras de tabu e mais derrotas do que vitórias; Relembre

A terceira passagem de Mano Menezes pelo Timão começou com derrota e eliminação. O técnico estreou contra o Fortaleza, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, e o Corinthians perdeu por 2 a 0, sendo eliminado da competição continental. No primeiro jogo do confronto, disputado na Neo Química Arena quando Luxemburgo ainda estava no comando, as equipes empataram em 1 a 1.

Mano precisou de cinco jogos para conseguir a primeira vitória. Pela 29ª rodada do Brasileirão, os alvinegros venceram o Cuiabá por 1 a 0, fora de casa. Depois, o Corinthians empatou com o Santos, que no final da temporada foi rebaixado para a Série B.

Na reta final do Brasileirão, o Corinthians ainda corria riscos de ser rebaixado. Apesar de empatar com equipes do topo da tabela, como Atlético-MG e Grêmio, e vencer contra o Vasco, adversário direto na briga contra a queda, o Timão sofreu algumas derrotas que marcaram a passagem de Mano.

Pela 35ª rodada, os alvinegros receberam o Bahia, que também brigava contra o rebaixamento, e foram goleados por 5 a 1. O resultado foi o pior da história da Neo Química Arena ? igualando a derrota sofrida contra o Flamengo, em 2020? e o pior revés em todos os confrontos contra o Tricolor de Aço por brasileiros.

No penúltimo duelo do ano, contra o Internacional, outro tabu foi quebrado. O Colorado, rival nacional do Corinthians, venceu pela primeira vez na Neo Química Arena, por 2 a 1. Apesar da derrota, o Timão se viu livre do rebaixamento na 37ª rodada, por conta de uma combinação de resultados. Na sequência, terminou a temporada na 13ª colocação, com 50 pontos.

Início ruim no Paulista e quebra de tabu contra o São Paulo