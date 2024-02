Palmeiras tem aproveitamento de 58,3% em finais sob comando de Abel Ferreira

Enquanto na última temporada, 2023, o Palmeiras teve duas finais. Na Supercopa, venceu o Flamengo, por 4 a 3, no Mané Garrincha, e no Paulista, faturou a taça em cima do Água Santa. A equipe perdeu o jogo de ida por 1 a 0, mas protagonizou outra virada, e aplicou a goleada por 4 a 0 sobre o time de Diadema.

Os vices, por sua vez, começaram com o Supercopa do Brasil de 2021, quando a equipe de Abel perdeu nos pênaltis, do Flamengo, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Depois, perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, também nas penalidades, por 4 a 3, após vitória por 2 a 1 no jogo de ida e derrota pelo mesmo placar na volta.

Em seguida, perdeu o a taça do Paulistão para o São Paulo após empate sem gols no jogo de ida e derrota por 2 a 0 no duelo de volta. Já em 2022, ficou com o vice também no Mundial de Clubes após derrota por 2 a 1 para o Chelsea. Por fim, teve o mais recente, contra o São Paulo, na Supercopa de 2024.

Abel Ferreira é o treinador com mais finais pelo Palmeiras na história. Com nove títulos, ele também é o segundo maior campeão pelo clube. Além das taças citadas anteriormente, ele também conquistou dois Campeonatos Brasileiros, que são de pontos corridos, em 2022 e 2023.

