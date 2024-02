Palmeiras se reapresenta após Supercopa e inicia preparação para encarar o Ituano no Paulista

O elenco do Palmeiras se reapresentou após a derrota na Supercopa do Brasil no último domingo. O grupo recebeu folga na última segunda-feira, mas voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira para iniciar a preparação para o duelo contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista.

Os atletas que foram titulares contra o São Paulo na final da Supercopa realizaram atividades de recuperação física no centro de excelência da Academia de Futebol. Os demais jogadores treinaram no gramado e realizaram um trabalho coletivo técnico com dois times de 11 jogadores.

Alguns Crias da Academia do Palmeiras também participaram da atividade no campo do centro de treinamento na Barra Funda. Por fim, os jogadores ainda realizaram o aprimoramento de lançamentos, cruzamentos e finalizações, além de terem treinado cobranças de faltas sob a orientação da comissão técnica.