Osorio define Athetico-PR no último treino antes de enfrentar o FC Cascavel

Já os demais seguem a rotina de atividades no CAT Caju. Sem desfalques por suspensão, Osorio apenas não poderá contar com Alex Santana, que segue no departamento médico.

Com 14 pontos, o Athletico-PR está na segunda colocação, empatado com o Maringá, mas com desvantagem no critério de desempate. O embate contra o FC Cascavel está marcado para acontecer às 20h30 (de Brasília).