Moreira se destaca em meio a lesões de concorrentes e ganha moral no São Paulo

Moreira, de apenas 19 anos, pode ganhar sequência pelo São Paulo nos próximos jogos. Com Igor Vinícius lesionado e Rafinha possivelmente contundido, ele pode ser a única alternativa para Thiago Carpini no setor.

Experiente, Rafinha pediu substituição no segundo tempo do Choque-Rei e chegou a ir às lágrimas. O lateral deve ser submetido a exames nas próximas horas para entender se houve lesão, e se sim, qual a gravidade do problema. O ala de 38 anos é considerado titular da equipe, mas não deve jogar todas as partidas devido à idade.

Revelado nas categorias de base do Tricolor, em Cotia, Moreira também se destaca pela versatilidade. Ele pode atuar nas duas beiradas do campo, embora tenha preferência pelo lado direito.

O jovem atleta sempre foi bem avaliado pela diretoria, mas acabou ficando para trás em virtude de lesões. Ele sofreu uma grave contusão no joelho e precisou passar por cirurgia no fim de 2022. No ano passado, já recuperado, acabou tendo uma lesão muscular na coxa e ficou mais tempo de fora.

O lateral deve receber sua primeira chance como titular nesta quarta-feira (7), quando o São Paulo encara o Água Santa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no MorumBis.

