Miguel Ángel González, lendário goleiro do Real Madrid, morre aos 76 anos

O dia amanheceu triste para a comunidade madridista. O clube informou que o ex-goleiro do clube Miguel Ángel González faleceu nesta terça-feira.

Miguel Ángel defendeu as cores do Real Madrid por 18 temporadas, de 1968 a 1986. Nesse tempo, conquistou duas Copa dos Campeões da UEFA (atual Champions League), oito ligas nacionais, cinco Copa da Espanha e uma Copa da Liga Espanhola.

Ainda defendeu em 18 jogos a Seleção Espanhola, incluindo a Copa do Mundo de 78 e 82. Mesmo depois de pendurar as luvas, atuou em diversos departamentos do clube, inclusive foi treinador de goleiros do Real Madrid.