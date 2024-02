Mattos admite necessidade de reforços no Vasco, mas destaca hierarquia da SAF

"O objetivo do Vasco esse ano é ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Queremos ser campeões? Claro. Mas o objetivo é estar melhor do que no ano passado, não passar o sufoco de 2023. Muitas vezes, tem limitações de perfil, de orçamento e de números. Se analisar, o Vasco já contratou nove, 10, incluindo jogadores que já estavam e tivemos que comprar. É um número relevante para a 777. Isso tudo que precisa ser compreendido", acrescentou.

Por fim, Alexandre Mattos revelou que indicou reforços após as lesões de Paulinho e Jair. No entanto, a chegada de novos nomes depende da 777. "Em menos de 24 horas, já dei duas, três opções. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão. O que é aprovar? Perfil. Ah, o jogador é bom de elenco. Quantidade, orçamento. Claro que essa organização é fundamental e correta. O que precisamos novamente é ajustar para a realidade do futebol brasileiro, se não a gente perde competitividade. Eu já disse isso internamente. Se aprovarem, se acharem que é interessante. E, se não aprovarem, também tudo certo. A gente vai seguir com o que tem, temos bons jogadores no elenco. É assim que vamos levar", completou.