Luiz Henrique é apresentado no Botafogo

O atacante projetou a estreia, que deve acontecer nesta quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. "Expectativa lá em cima. Se eu jogar será uma estreia boa, no aniversário de um ano da minha filha. Vou ajudar o Botafogo a sair com a vitória. Farei de tudo para ajudar. Estrear contra o Flamengo será muito bom", declarou.

Luiz Henrique destacou a importância do americano John Textor em sua chegada ao Botafogo. "O John Textor foi lá em casa. É um cara que mostrou o seu maior trabalho para me trazer para o Botafogo. Estamos muito felizes por ele ter feito. Ele fez de tudo, virou nossa cabeça e estamos muito felizes. Sentei com a minha mulher e não tivemos nenhuma dúvida de escolher o Botafogo". finalizou.