Luisa Stefani vence de virada na estreia no WTA 500 de Abu Dhabi ao lado de Beatriz Haddad Maia

Luisa Stefani, número 14 do mundo, e Beatriz Haddad Maia, 19ª, estrearam com vitória nesta terça-feira, no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, evento com premiação de 922 mil dólares (pouco mais de 4 mihões de reais). As brasileiras derrotaram a dupla da cazaque Anna Danilina e da ucraniana Nadiia Kichenok por 2/6; 7/5; 10/6.

"Boa estreia, ótima vitória. Primeiro set com condições difíceis, Danilina jogando muito bem, impuseram o jogo delas o tempo todo. Mas a partir do segundo set sacamos melhor, tomamos conta dos nossos games de saque e no final aproveitamos a oportunidade de quebrar. No match tie-break foi nosso melhor momento do jogo. Ótima vitória para sair assim, ir nos conhecendo, nos entendendo em quadra também e muito boa energia. Foi um ótimo começo", afirmou a paulistana.