Jogo entre Corinthians e Botafogo-SP terá homenagens a Sócrates em Ribeirão Preto

Sócrates também estará eternizado nas imediações da arena. A rua Edgar Rodrigues, localizada no boulevard do estádio, passará a ser chamada de Esplanada Doutor Sócrates, por meio de decreto do prefeito Duarte Nogueira. A iniciativa partiu do vereador Andre Trindade e a solenidade da mudança de nome será realizada nos próximos dias.

Revelado nas categorias de base do clube de Ribeirão Preto, Sócrates jogou no Botafogo até 1978, quando foi negociado com o Corinthians. Ele ainda retornou ao clube no final da década de 1980. Na somatória das duas passagens, Magrão fez 269 jogos e marcou 101 gols com a camisa botafoguense. Pelo Corinthians, fez 298 partidas e balançou as redes 172 vezes.