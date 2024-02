Jeffinho tem lesão confirmada e desfalca a equipe no clássico contra o Flamengo

O Botafogo se prepara para o clássico contra o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã. Os alvinegros tentam se recuperar após os empates contra Portuguesa e Nova Iguaçu no Campeonato Carioca.

Entretanto, o técnico Tiago Nunes terá um importante desfalque para a partida. Isso porque o atacante Jeffinho sofreu uma lesão muscular no empate por 2 a 2 diante do Nova Iguaçu no último sábado.