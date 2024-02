Jardine estreia na Concachampions pelo América-MEX sonhando com Super Mundial

No comando do América-MEX, o técnico André Jardine vai partir para um novo desafio. Na madrugada de terça para quarta, o comandante brasileiro terá a sua primeira experiência na Concachampions, como é popularmente conhecida a Copa dos Campeões da Concacaf.

O América é o atual campeão mexicano e terá como adversário o Real Estelí, da Nigarágua, que joga a primeira partida da fase de 16 avos de final em casa e espera aproveitar o apoio de sua torcida para fazer um bom resultado antes da volta, que será disputada no próximo dia 15 no Estádio Azteca, na Cidade do México.

"Essa é uma competição muito importante para os mexicanos, ainda mais para o América, que tem uma enorme tradição nela. É como a Libertadores para os clubes daqui, e nós nos preparamos bem nessas rodadas iniciais do Mexicano para chegar bem contra o Real Estelí. É mata-mata, um formato que não permite erros. Nós esperamos um jogo difícil, mas sabemos da nossa qualidade e, respeitando o Real Estelí, queremos nos impor", disse André Jardine.