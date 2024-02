Ídolo do Inter, Iarley é o novo técnico do Santa Cruz-RS

Na última colocação do Campeonato Gaúcho, o Santa Cruz-RS irá apostar em um nome de peso para comandar o time a partir de agora. O ex-atacante Iarley foi confirmado como novo treinador da equipe para a sequência do Estadual - o clube amarga a lanterna da competição, com apenas dois pontos.

Como jogador, o técnico marcou história no futebol gaúcho. Iarley brilhou com a camisa do Internacional, conquistando títulos como a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, ambos em 2006.

Na função de treinador, Iarley ainda busca a afirmação. Antes de aceitar o convite do Santa Cruz-RS, ele vinha trabalhando no time sub-20 da Chapecoense.