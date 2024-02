Guilherme, do Santos, ganha prêmio de craque e golaço da 5ª rodada do Paulistão

O 2º gol do Guilherme, do Santos, foi eleito o golaço da rodada, com 64,5% dos votos! A votação rolou no X! ? #GolaçoDaRodada #Novibet #publi pic.twitter.com/glzcXkBijI

? Paulistão (@Paulistao) February 6, 2024

A boa atuação de Guilherme manteve o embalo do Peixe. Até o momento, são quatro vitórias e uma derrota no Campeonato Paulista. Com isso, o clube lidera o grupo A, com 12 pontos, oito a mais que o Ituano, que aparece em segundo.

O Alvinegro Praiano, aliás, também é o primeiro na classificação geral, com dois pontos a mais que São Paulo e Palmeiras. Os rivais, no entanto, possuem um jogo a menos no torneio.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Corinthians, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h30 (de Brasília).