Grêmio vence o Novo Hamburgo e abre cinco de vantagem na ponta do Gauchão

O Grêmio ganhou do Novo Hamburgo por 1 a 0, pela sétima rodada do Gauchão, em casa, na noite desta terça-feira. Assim, pode terminar a rodada com uma vantagem ainda maior.

Com 15 pontos, o Imortal está com cinco a mais que o Internacional, segundo colocado, que encara o Santa Cruz ainda. Já os visitantes estão na quinta posição, com oito.

Em seu próximo compromisso, o Grêmio tem pela frente o São Luiz, pelo Gauchão. O embate está agendado para às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Arena do Grêmio.