Gil celebra fase no Santos e mira vitória em reencontro com Corinthians

Gil estava no Corinthians desde 2019. Antes, ele também já havia vestido a camisa do clube entre 2013 e 2015. Ao todo, foram 444 jogos e 19 gols. Na última temporada, foram 61 aparições, sendo 60 como titular, e quatro bolas nas redes.

O zagueiro chegou ao Peixe com a missão de tentar reconstruir o clube, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o defensor precisou de pouco tempo para se firmar e cair nas graças da torcida santista.

Gil foi titular nos cinco compromissos que o Alvinegro Praiano disputou em 2024 e celebrou o bom momento.

"Estou muito feliz aqui. Bom demais ver o trabalho sendo reconhecido. Desde que cheguei todo mundo me tratou super bem e me deixou muito à vontade, e isso facilita muito o desenvolvimento do trabalho. Então espero retribuir esse carinho dentro de campo com muita garra, vitórias e, quem sabe, também com títulos", contou.

"O mais importante é que o grupo entendeu bem tudo que a comissão técnica colocou e estamos colhendo os frutos. Agora é continuar trabalhando para evoluir ainda mais", finalizou.