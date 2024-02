Garro tem nome publicado no BID e é liberado para jogar no Corinthians

Relembre a novela

A contratação de Garro foi oficializada pelo Timão no dia 2 de janeiro de 2024, data da posse de Augusto Melo como presidente do Corinthians. Ele foi anunciado junto com o volante Raniele e com o lateral esquerdo Palacios.

Neste período, o argentino se destacou nos treinamentos e começou a ser testado como titular por Mano Menezes, técnico demitido no início desta semana. O jogador, contudo, não conseguiu entrar em campo devido a uma verdadeira "novela" com o Talleres, seu antigo time, que fez jogo duro.

O Corinthians encontrou resistência do presidente do clube argentino, Andres Fassi, para colaborar com a liberação da documentação de Garro. Após idas e vindas e uma longa rodada de negociações, o Timão depositou U$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões) brutos na conta do Talleres, que pedia para que o valor fosse pago de forma líquida, sem dedução de impostos. Essa quantia conta como a primeira parcela da operação.