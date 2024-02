Galoppo exalta trabalho de Carpini no São Paulo e recorda saída de Dorival: "Golpe duro"

O meio-campista Giuliano Galoppo falou sobre o início de trabalho do técnico Thiago Carpini no São Paulo. Com tão pouco tempo no cargo, o treinador quebrou o tabu em Itaquera, diante do Corinthians, e conquistou a Supercopa do Brasil em cima do rival Palmeiras.

Galoppo rasgou elogios ao comandante e destacou a forma como Carpini deu sequência ao trabalho que era exercido por Dorival Júnior. Ele também recordou a saída do antigo técnico para a Seleção Brasileira.

"Foi um golpe duro a saída do Dorival. Não esperávamos isso neste momento. Eu mesmo queria trabalhar com ele, o último ano foi sensacional depois da sua chegada. Foi um golpe duro, mas graças a Deus chegou o Thiago (Carpini) e as coisas continuaram fluindo", disse em entrevista à ESPN.