Gabriel Menino chega a marca histórica e fala em 'aprendizado' após vice

Menino ainda completou: "Sou muito grato ao Palmeiras, que realizou meus melhores sonhos que eu tinha desde criança, desde meu primeiro voo de avião até o meu primeiro título. Sou muito grato por bater essa marca muito importante, porque ela não é para qualquer um".

O meio-campista de 23 anos chegou ao clube em 2017 e estreou no profissional em 2020. Desde então, conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa (2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020) e três Paulistas (2020, 2022 e 2023).

Indo para seu quarto ano no profissional, Menino é o quarto jogador das categorias de base do Verdão com mais títulos pelo clube, além de ser o Cria da Academia com mais gols marcados em finais. Defendendo as cores do Palestra Itália, o atleta acumula 16 gols e 19 assistências.

Com Menino de volta ao time, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira. O Alviverde enfrenta o Ituano, às 21 horas (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri - já que o Allianz Parque foi vetado pela FPF devido às condições do gramado.