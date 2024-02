Flamengo x Botafogo: confira informações e onde assistir ao clássico pelo Carioca

Após empate diante do Vasco, o Flamengo volta ao Maracanã nesta quarta-feira para enfrentar outro rival, o Botafogo. As equipes estarão frente a frente a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão na TV aberta pela Band e no canal fechado BandSports. Ja o Canal GOAT transmite pelo Youtube.

Com um jogo a menos, o Flamengo aparece na sexta colocação na tabela, com nove pontos em cinco jogos. Já o Botafogo é o vice-líder com 11 pontos em seis partidas disputadas. Os quatro primeiros colocados desta fase da competição avançarão às semifinais.

Os comandados de Tite chegam para o segundo clássico do ano após empate sem gols com o Vasco. O time precisa de uma vitória para espantar a desconfiança do torcedor, que cobra melhores resultados de seu elenco milionário.