Ex-São Paulo, Volpi elogia Navas antes de estreia da Concachampions na Costa Rica

"Estamos na terra de um dos melhores goleiros do mundo, que é o Keylor (Navas). Ele quebrou barreiras e provou para todo o mundo que a estatura não é um fator determinante para ser um grande goleiro. Ele é um fenômeno e uma inspiração para mim, porque sua história mostra que a fé e o trabalho duro te levam longe. O Keylor é alguém que foge do padrão físico natural que se impôs nesse esporte, e que também superou outros tipos de preconceito por vir de um país que, teoricamente, aos olhos de muitos, tem menos tradição no futebol", afirmou.

Sobre a Concachampions, Volpi deixou claro que a competição é uma prioridade máxima para sua equipe e se mostrou ansioso pela estreia.

"A Concachampions é a Libertadores daqui. Uma competição super importante, em formato de mata-mata, com uma série de particularidades que a tornam bastante desafiadora. Seja com defesas ou com gols, estou preparado para ajudar o Toluca da melhor maneira. São esses momentos que a gente gosta de viver no futebol", diz Tiago Volpi.