Ex-Palmeiras, Victor Luis é apresentado pelo Vasco com pacote de reforços

Já o volante Galdames chega com status para assumir a titularidade. O chileno destacou onde prefere atuar e admite que precisa melhorar a parte física antes de estrear. "Acho que no Vélez e no início no Genoa, quando joguei na minha posição, foi quando estive melhor. Depois joguei mais avançado, como nunca havia feito. Por querer jogar, decidi encarar da melhor maneira. Agora é trabalhar para estar bem fisicamente. Acho que o principal é jogar na posição onde joguei toda a minha vida e, a partir daí, conseguir minutos, brigar nos treinos para buscar uma vaga de titular e poder ajudar a equipe", afirmou.

O Vasco segue em busca de mais reforços. O clube negocia com os atacantes Pedro Henrique e Breno Lopes para a sequência da temporada.

A equipe cruzmaltina volta a campo nesta quinta feira, às 21h15 (de Brasília), diante do Audax, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.