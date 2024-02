Escalação: São Paulo se reapresenta e faz único treino antes de enfrentar o Água Santa

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta terça-feira, dois dias após a conquista do título inédito da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, no Mineirão. No CT da Barra Funda, o time realizou o único treino antes do confronto com o Água Santa, marcado para esta quarta.

O dia teve início com um aquecimento no gramado. Na sequência, o técnico Thiago Carpini comandou uma atividade tática e promoveu os últimos ajustes no grupo.

A equipe deve ter algumas alterações para encarar o Água Santa. Alguns titulares devem ser preservados para evitar lesões, principalmente os que vêm atuando com frequência. Os laterais Igor Vinícius e Rafinha, o atacante Lucas e o meio-campista Rodrigo Nestor, machucados, são desfalques para Carpini.