Emerson Sheik comenta sobre crise no Corinthians: "Eu não mandaria o Mano embora"

O Corinthians passa por uma má fase neste início de temporada. Até agora no Campeonato Paulista a equipe disputou cinco jogos, perdendo quatro e vencendo apenas um. Como consequência, o técnico Mano Menezes, anunciado em setembro do ano passado ainda na gestão de Duílio, acabou sendo demitido.

O ex-jogador do clube paulista, Emerson Sheik, em programa do SBT, comentou sobre a demissão do treinador antes mesmo do término de seu contrato, que tinha validade até dezembro de 2025.

"Não sei se estava na hora do Mano Menezes ir embora, não dá para atribuir a culpa somente ao Mano. A culpa é generalizada, é diretoria, comissão técnica e, sobretudo, na minha opinião, dos jogadores. Eu não mandaria o Mano embora".