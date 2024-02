SPFC: Em meio a rumores sobre futuro, James Rodríguez mostra treino

O futuro de James Rodríguez no São Paulo ainda é uma incógnita. Ele vinha trabalhado separado dos companheiros no início desta temporada, buscando adquirir melhor forma física. Por esse motivo, ele ainda não estreou neste ano e sequer viajou para Belo Horizonte, onde a equipe conquistou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras.

O meia não seria utilizado pelo técnico Thiago Carpini, mas não viajou com a delegação por vontade própria. O time admite que tem valores em aberto com James, mas isso não influenciou na decisão do atleta de não ir para BH junto com o grupo.

O São Paulo acredita que o colombiano ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Segundo a comissão de Thiago Carpini, falta ritmo e intensidade para que o jogador possa corresponder às expectativas.

Pelo clube tricolor, são apenas 14 jogos, com um gol marcado. Problema este que ele não enfrenta na Colômbia, onde é titular absoluto e peça importante da seleção que busca uma vaga na Copa do Mundo via Eliminatórias.

Ainda não há uma previsão para a estreia de James Rodríguez em 2024. Em meio a especulações sobre seu futuro, o jogador se reapresentou normalmente nesta terça-feira para dar sequência ao seu cronograma de trabalho no CT da Barra Funda.

Ele chegou a ser especulado no Besiktas, da Turquia, mas o presidente Julio Casares garante que o clube não recebeu nada até o momento. James ainda é dúvida para o duelo com o Água Santa, às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.