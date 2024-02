Diniz admite elenco inchado no Fluminense

O Fluminense atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. No entanto, os titulares já voltaram aos treinos e estrearam na última semana, na vitória sobre o Bangu.

No fim de semana, o técnico Fernando Diniz comandou a equipe alternativa no empate com o Boavista. Foi a primeira vez que o treinador viu do campo os jogadores que iniciaram o Estadual.

Diniz admitiu que o elenco tricolor está inchado. A diretoria trouxe alguns reforços, sendo que o clube perdeu apenas o zagueiro Nino, negociado com o Zenit-RUS.