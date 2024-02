Desejo do Corinthians por Cuca "esfria" e diretoria avalia outras opções para comando técnico

Depois de dois anos, Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados à revelia a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência, enquanto Fernando foi condenado por estar envolvido no ato de violência. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, eles não chegaram a cumprir a pena.

No começo deste ano, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, atendeu a orientação do Ministério Público e anulou a condenação de Cuca por abuso sexual à vulnerável, expedida em 1989. A Justiça invalidou o exame de DNA por observar que a realização do exame não cumpriu as formalidades exigidas e por reconhecer que os resultados, à época, não eram confiáveis. Além disso, as autoridades reconheceram que o ex-jogador foi julgado sem um advogado de defesa e também a prescrição do caso.

Se a análise que envolve Cuca fosse apenas de seu trabalho em campo, a diretoria chefiada por Augusto Melo já teria iniciado tratativas com o comandante.

O Corinthians estuda outras opções e dá prioridade para nomes que trabalham em solo brasileiro. A gestão entende que um profissional de fora pode demorar mais para se adaptar e o clube não tem tempo para isso. A equipe, no momento presente, se encontra na zona de rebaixamento do Paulistão, com apenas três pontos conquistados.

Luis Zubeldía, que se destacou no comando da LDU em 2023, agrada à diretoria do Corinthians, mas corre por fora justamente pela questão da adaptação. Por outro lado, António Oliveira, do Cuiabá, ganha força e pode ser procurado pelos dirigentes do Alvinegro nas próximas horas.

A admnitrstração do Timão mostrou interesse em Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo, mas as tratativas esfriaram. O comandante não poderia comandar o Corinthians no Paulista, já que o regulamento impede um mesmo técnico de dirigir dois times diferentes no mesmo campeonato.