De olho em Paris 2024, brasileira Letícia Oro treina e compete em Portugal

Pensando nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto, a catarinense Letícia Oro Melo resolveu mudar de vida. Da cidade em que nasceu, Joinville, mudou para Lisboa, no final de novembro, para treinar com o professor José Uva, especialista em saltos.

Letícia já está competindo na temporada indoor do inverno europeu. No último domingo, venceu o salto em distância do Meeting Indoor Moniz Pereira, na cidade de Pombal, em Portugal. Medalha de bronze no Mundial do Oregon 2022, a brasileira obteve a marca de 6,56m, alcançada em sua primeira tentativa. As portuguesas Evelise Veiga e Jéssica Bandeira ficaram com a prata e o bronze, com 6,28m e 6,20m, respectivamente.

A catarinense treina no grupo de José Uva, que tem como grande destaque a portuguesa Patrícia Mamona, medalha de prata no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. "A Letícia se adaptou muito bem a Lisboa e aos treinos. Foi bem recebida pelo grupo e temos um ótimo ambiente de trabalho. Espero que possa saltar muito este ano, pois estamos trabalhando muito bem", disse o treinador. Ele orienta também o mato-grossense Almir Júnior, qualificado para Paris no salto triplo, que se recupera de uma pequena lesão em Porto Alegre.