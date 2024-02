Cuca, português do Cuiabá e opções domésticas: Corinthians tem pressa por novo técnico

Luis Zubeldía, que se destacou no comando da LDU em 2023, agrada à diretoria do Corinthians, mas corre por fora justamente pela questão da adaptação. Por outro lado, António Oliveira, do Cuiabá, ganha força e pode ser procurado pelos dirigentes do Alvinegro nas próximas horas.

A diretoria do Timão mostrou interesse em Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo, mas as tratativas esfriaram. O comandante não poderia comandar o Corinthians no Paulista, já que o regulamento impede um mesmo técnico de dirigir dois times diferentes no mesmo campeonato.

Na atividade da última segunda-feira (5), no CT Dr. Joaquim Grava, o auxiliar Thiago Kosloski foi quem orientou os jogadores no gramado. Além de Mano Menezes, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixaram o clube após a sequência de quatro derrotas seguidas no Estadual.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro. A equipe se encontra na lanterna do grupo C, com três pontos.