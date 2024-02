Corinthians tem pior aproveitamento entre clubes da Série A e Fortaleza é o único com 100%

Como o seu time está se saindo? ?? pic.twitter.com/XlSETPyoAX

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 6, 2024

A equipe do nordeste venceu os quatro jogos disputados no ano, três no Campeonato Cearense e um na Copa do Nordeste. Ao todo, o time comandado pelo técnico Vojvoda marcou 12 gols e sofreu apenas dois.

Apenas outros dois clubes estão com 80% ou mais de aproveitamento, o Grêmio, com este número exato, e o Criciúma, com 83%.