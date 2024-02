Corinthians se acerta com António Oliveira e aguarda assinatura para anunciar novo técnico

O Corinthians se acertou com o técnico português António Oliveira e aguarda a assinatura do contrato para anunciar o profissional. O clube topou pagar a multa rescisória do treinador com o Cuiabá, estipulada em R$ 1,1 milhão.

O acerto entre clube e técnico aconteceu na noite desta terça-feira (6), depois da diretoria do Corinthians passar o dia avaliando opções. Zanardi, Cuca e Zubeldía estiveram no radar, mas António Oliveira foi o escolhido.

No Brasil, treinador português acumula trabalhos por Athletico-PR, Coritiba e Cuiabá (duas passagens). O comandante iniciou sua carreira como auxiliar técnico e também soma passagem pelo Benfica B.