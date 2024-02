Corinthians formaliza proposta pelo volante Hernani, ex-Athletico-PR

O Timão recentemente contratou o atacante Pedro Raul, que fez sua estreia no último domingo (4), contra o Grêmio Novorizontino. Nesta terça-feira (6), o meia Rodrigo Garro foi regularizado no BID da CBF e pode entrar em campo nesta quarta-feira (7), no clássico diante do Santos.

Hernani defendeu o Athletico-PR até 2016 e depois passou por clubes como Zenit, Genoa e Reggina, além do Parma.