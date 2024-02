Corinthians finaliza preparação para clássico contra Santos; veja relacionados e provável escalação

A provável escalação do Corinthians para o clássico tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Gustavo Silva, Romero e Pedro Raul (Yuri Alberto).

No treino desta terça, os atletas iniciaram com ativação física na academia do CT e, em seguida, foram para o aquecimento no gramado sob o comando do coordenador de performance Walmir Cruz.

Já Kosloski organizou um treinamento tático projetando o clássico alvinegro e trabalhou repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Veja os relacionados para o clássico:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Felipe Longo

Laterais: Fagner, Hugo, Léo Mana e Vitor Meer