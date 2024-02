Corinthians caminha para contratação de seu nono treinador desde 2020

O técnico português comandou o Corinthians durante toda a temporada de 2022. Sua saída se deu apenas no final da temporada, por vontade própria. Alegando problemas familiares, Vítor Pereira optou por não renovar o seu contrato e foi substituído por Fernando Lázaro. O treinador, que havia sido interino duas vezes antes, caiu em abril de 2023, com uma derrota na Sul-Americana.

Classificação e jogos Paulista

Mano Menezes deixa o cargo de técnico do Corinthians O Sport Club Corinthians Paulista informa que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixam seus cargos. O... pic.twitter.com/RxdAwoHRkM ? Corinthians (@Corinthians) February 5, 2024

A partir daí, o comando do Corinthians passou de mão em mão rapidamente. Cuca assumiu, mas foi demitido após fazer apenas dois jogos por conta de uma polêmica envolvendo uma acusação antiga de abuso sexual. Em maio, então, Vanderlei Luxemburgo assumiu.

Luxemburgo ficou à frente do Timão por apenas quatro meses. Por uma má fase, foi substituído por Mano Menezes, que havia deixado o Internacional pouco tempo antes. O último técnico do Corinthians até o momento conseguiu manter o clube na primeira divisão do Brasileirão, mas teve um início catastrófico no Paulistão de 2024 e foi demitido na última segunda-feira.

Agora, o nono treinador do Corinthians desde 2020 deve ser Márcio Zanardi, do São Bernardo. Mesmo que o objetivo do clube de contratá-lo se concretize, ele não poderá comandar o time no Paulistão. Portanto, os alvinegros devem ter um interino apenas à beira do gramado até o final do Estadual.