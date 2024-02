Coreia do Sul é surpreendida pela Jordânia e se despede da Copa da Ásia

Nesta terça-feira, a Coreia do Sul recebeu a Jordânia no Ahmed bin Ali Stadium, em jogo válido pela semifinal da Copa da Ásia e perdeu por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Yazan Al-Naimat e Musa Al-Tamari.

Com o resultado negativo, a Coreia do Sul, que tirou a Austrália na prorrogação na fase anterior, se despede da Copa da Ásia. Por outro lado, a Jordânia, que eliminou o Tajiquistão nas quartas, avançou à grande final.

Agora, a seleção jordana aguarda o vencedor do duelo de amanhã, às 12:00 (de Brasília), entre Irã e Catar, para saber quem vai enfrentar na decisão. Já a Coreia volta aos gramados somente no dia 21 de março, diante da Tailãndia, às 8:00 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de qualificação para a Copa do mundo de 2026.