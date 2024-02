Contra o Corinthians, Santos pode superar pontuação dos últimos três Paulistões

A classe de sempre. ? pic.twitter.com/UwtLwzt6eY ? Santos FC (@SantosFC) February 5, 2024

Classificação e jogos Paulista

Com 12 pontos, os comandados de Fábio Carille estão na ponta do Grupo A, com nove a mais que a Portuguesa, terceira colocada. Ituano (quatro) e Santo André (dois) completam a chave.

Para continuar embalado, o Peixe terá o Corinthians como adversário na 6ª rodada do Paulistão. O clássico Alvinegro Paulista está marcado para às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (7), na Vila Belmiro.

