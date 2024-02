Confira os números de Luiz Henrique, contratado pelo Botafogo, disputando o Brasileirão

Após ter sido fortemente especulado por Flamengo, Corinthians e Fluminense, onde foi revelado, o Botafogo acabou com a novela na última quinta-feira e anunciou o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, que estava no Betis, da Espanha. No Brasil, fez sua estreia no profissional do Fluminense no dia 12 de agosto de 2020 diante do Palmeiras e, desde então, teve boas atuações pelo tricolor carioca, até que se despediu no clássico diante do próprio Botafogo no dia 26 de junho de 2022.

Ao todo, durante este tempo no Brasil, segundo o Sofascore, pelo Brasileirão, Luiz Henrique somou 73 jogos (49 de titular) pelo Fluminense, marcando 10 gols e sete assistências, se tornando o líder do seu time em gols e em participações em gols no período.

Além disso, o canhoto, atuando na direita do campo assim como no Betis, foi o terceiro jogador com mais dribles certos (144) na competição, gerando 64% de acerto no quesito.