Cicinho tira sarro do Corinthians e da demissão de Mano Menezes: "Vai cair"

Mano Menezes foi demitido após péssimo desempenho no início do Campeonato Paulista. Nas cinco rodadas do campeonato, o Corinthians perdeu quatro, incluindo um clássico contra o São Paulo que quebrou o tabu na Neo Química Arena.

O Corinthians ocupa a última colocação do Grupo C do Campeonato Paulista, com três pontos em cinco rodadas. Seu próximo compromisso será nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro.