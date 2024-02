Campeã do mundo com a Espanha publica insultos recebidos no Instagram: "Assassina"

Jenni Hermoso, campeã da Copa do Mundo de 2023 com a Seleção Espanhola, publicou em seu story do Instagram mensagens que recebeu de um usuário a insultando de forma violenta. Em uma mensagem de texto, o homem a chama de "assassina" e depois há uma mensagem de áudio com diversos xingamentos.

Em tom sarcástico, a espanhola escreveu: "Claro que sim, nada há de mudar na nossa sociedade". Logo em seguida, publicou uma foto tranquilizando os fãs sobre o caso: "Ei! Está tudo bem. Simplesmente queria mostrar as almas vazias que insistem um causar dano. Porém isso só me faz me sentir mais orgulhosa com tudo isso."

A atacante foi vítima de assédio na final da Copa do Mundo, episódio que ficou muito famoso no último ano. Durante a entrega das medalhas de campeãs, o então presidente da Federação Espanhola Luis Rubiales beijou Jenni sem seu consentimento. Depois de muitas investigações e análises, o executivo foi banido de qualquer atividade esportiva por três anos pela Fifa.