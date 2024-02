Bustos e De Pena recebem homenagem por completar 100 jogos no Internacional

O lateral @FabriBustosOK completou 100 jogos com o manto colorado na última partida no Gigante. O argentino recebeu uma homenagem do Clube pela marca alcançada. Parabéns! ?? pic.twitter.com/RiWcKvUtEe

Sport Club Internacional

De Pena, por sua vez, balançou as redes por dez oportunidades e deixou em condições para anotar por 14. Contratado em 2022, ele está na reserva após oscilar na temporada passada.

O uruguaio também já defendeu as cores de Nacional, Middlesbrough (Inglaterra), Real Oviedo (Espanha) e Dínamo Kiev (Ucrânia). Ambos ainda miram a primeira conquista pelo Colorado.

Contando com Bustos e De Pena, o Internacional enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela sexta rodada do Gauchão. Com dez pontos, os comandados de Coudet se encontram na segunda colocação do torneio.