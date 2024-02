Brasileiro Gui Santos se destaca em vitória do Warriors contra o Nets na NBA

"Gui Santos foi incrível. Se jogando na quadra para recuperar posses, pegando rebotes de ataque e gerando mais posses extras", disse o técnico após a partida.

"Gui Santos was amazing." - Steve Kerr@guisantos_4 tallied career highs of 9 points and 5 rebounds ? pic.twitter.com/rU5jzU0APG

O comandante confiou em Gui Santos para terminar a partida, deixando, até mesmo, Klay Thompson no banco de reservas. O ala-armador, apesar de lamentar ter terminado fora de quadra, elogiou a partida do brasileiro.