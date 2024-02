Bayer Leverkusen bate Stuttgart de virada e avança à semifinal da Copa da Alemanha

Os visitantes abriram o placar na Bay Arena com apenas 10 minutos de jogo. Depois da cobrança de escanteio, Waldemar Anton apareceu na segunda trave e cabeceou para o fundo do gol. O empate do Leverkusen chegou aos 4 minutos do segundo tempo, com um golaço de Andrich, de fora da área.

O Stuttgart ficou mais uma vez na frente do marcador aos 13 minutos. Depois de um vacilo na saída de bola, Fuhrich recebeu dentro da área e tirou do goleiro. O Bayer buscou o empate aos 21 minutos, quando Wirtz fez belo lançamento para Adli chutar rasteiro, no cantinho.

A virada do Leverkusen chegou aos 44 minutos da etapa complementar. Depois de novo lançamento de Wirtz, Jonathan Tah apareceu livre para cabecear e garantir a classificação.