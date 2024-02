Athletico Paranaense anuncia nova política de ingressos avulsos

O Athletico Paranaense implementará uma nova política de comercialização de entradas avulsas para as partidas na Ligga Arena em 2024.

As novidades já estarão em vigor no jogo diante do Operário, marcado para o dia 15 de fevereiro e válido pelo Campeonato Paranaense.

Os valores dos ingressos serão variáveis, de acordo com oferta e demanda.