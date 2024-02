Ansioso para defender o Corinthians, Garro fala sobre demora para ser regularizado: "Fui prejudicado"

O meia Rodrigo Garro foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (6). O atleta de 26 anos falou pela primeira vez como jogador do Corinthians em coletiva de imprensa e comentou a ansiedade que sentiu para enfim estar apto a entrar em campo.

"Fiquei sabendo dessa ansiedade da torcida, também fiquei ansioso. Minha família, pessoas próximas que queriam que eu jogasse com essa camisa... Sei o que demanda o Corinthians, meus companheiros, diretoria, todos me falaram o que é o Corinthians. Estou comprometido, feliz de estar aqui e preparado para corresponder às expectativas dos torcedores", comentou o jogador.

O presidente Andrés Fassi, do Talleres, fez jogo duro para liberar a documentação de Garro. As diretorias dos clubes divergiram em relação ao valor depositado da primeira parcela da transação. No total, o negócio foi acordado em US$ 7 milhões (R$ 34,7 milhões).