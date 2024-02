Zagueiro emprestado à Juventus agradece Palmeiras e almeja evolução na Europa: "Confio no meu potencial"

O zagueiro Pedro Felipe foi anunciado oficialmente como novo reforço da Juventus. A jovem promessa do Palmeiras, de 19 anos assinou contrato de empréstimo com a equipe italiana até o dia 30 de julho deste ano, com direito de compra no valor de 2,3 milhões de euros (R$12,2 milhões).

"O sonho de todo jogador de futebol é um dia atuar em um grande centro da Europa, e a Juventus é uma das maiores equipes do planeta. Com certeza está sendo o melhor momento da minha vida. Só tenho que agradecer ao Palmeiras, que é a minha casa e me deu a melhor estrutura possível. Estou ansioso para corresponder às expectativas", afirmou Pedro Felipe.