Zagueiro do Santos tenta usar torneio amistoso no Catar para chamar atenção de Carille

"Acredito que o professor Carille irá acompanhar alguns jogos, então será bom para mostrar serviço. Tento sempre pensar positivo diante de oportunidades como essa e dentro de campo fazer o melhor que posso e deixar as coisas acontecerem naturalmente", acrescentou.

Em excursão, o Santos enfrentará o Al-Duhail, do Catar, o Shangai Shenhua, da China, e o Zenit, da Rússia. O vencedor da competição será a equipe que mais somar pontos nos jogos.

O Santos faz sua estreia no torneio diante do Shangai Shenhua, da China, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no estádio Abdullah Bun Khalifa. Drick fala sobre a expectativa para o início da competição.

"A expectativa é muito boa, é um torneio com poucos jogos, mas acredito que será bem disputado. A ideia é poder desfrutar do campeonato e ajudar a equipe dentro de campo, sempre pensando no bem coletivo", finalizou.