Vitória contra o Bragantino marca primeiro jogo do Palmeiras sem sofrer gols na temporada

A vitória contra o Red Bull Bragantino na última quarta-feira marcou o primeiro jogo do Palmeiras sem sofrer gols nessa temporada. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Verdão venceu por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, com gol de Flaco López.

Antes dessa oportunidade, o Palmeiras havia sido vazado em todos os outros três jogos. Primeiro, na estreia, empatou com o Novorizontino (1 a 1). Em seguida venceu Inter de Limeira (3 a 2), de virada, e Santos (2 a 1).

Para o duelo com o Bragantino, o técnico Abel Ferreira preservou grande parte de seus titulares e mandou a campo uma equipe reserva, recheada de jovens formados no clube. A decisão do treinador foi visando o duelo contra o São Paulo, no domingo, que vale taça da Supercopa Rei. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Mineirão.